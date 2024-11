Tra le principali sorprese di questo inizio di campionato ci sono senza dubbio Lazio e Fiorentina. Le squadre di Baroni e Palladino sono seconde in classifica a meno uno dal primo posto e ora sognano in grande. Ma come hanno fatto i due nuovi allenatori a rilanciare Lazio e Fiorentina così rapidamente? La spiegazione e l'analisi tecnica di Andrea Marinozzi per Sky Sport Insider