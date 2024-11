Il 3-1 in casa del Parma è stata l'ennesima prova a sostegno della tesi: Gasperini e i suoi sono una delle candidate per conquistare la Serie A. La rosa non è mai stata così pronfonda e piena di qualità, in più a Bergamo non c'è più solo il talento, ma anche la consapevolezza di poter vincere. Aspettando Scalvini e Scamacca, in recupero dai rispettivi infortuni e disponibili per la seconda parte di stagione