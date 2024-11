La Lazio conquista la sua nona vittoria in campionato con un netto 3-0 sul Bologna. Ancora una volta, la vera risorsa della squadra di Baroni si confermano i cambi: due dei tre gol sono infatti stati realizzati da giocatori entrati a gara in corso, Gigot e Dele-Bashiru. L'allenatore biancoceleste continua a cambiare di partita in partita e anche a gara in corso ma il risultato non cambia. L'analisi di Matteo Petrucci per Sky Sport Insider