Un'altra vittoria di misura, la quinta in questo campionato e la quarta con il punteggio di 1-0 che vale anche il nono clean sheet stagionale. Antonio Conte si gode un altro successo che proietta il Napoli sempre più in testa alla classifica. "Sono contento della prestazione perché giocare a Torino non è semplice, un ambiente molto caldo, un'ottima squadra con cui Vanoli sta facendo un ottimo lavoro, secondo me abbiamo fatto una buonissima partita - ha commentato l'allenatore dopo il match -. Milinkovic-Savic ha fatto parate importanti e noi siamo stati bravi a gestire i momenti più caldi e vincere la partita. Penso che oggi abbiamo attaccato l'area in maniera più cattiva di altre volte, solo la bravura di Milinkovic ci ha impedito di fare altri gol, quindi ho avuto una buonissima risposta. Ci stiamo allenando tanto su alcuni aspetti per migliorare, come diventare più cattivi sotto porta, e da questo punto di vista sono contento. Per le squadre che devono arrivare a un risultato finale è inevitabile costruire una squadra solida, che capisca i momenti, e noi stiamo crescendo anche da questo punto di vista.