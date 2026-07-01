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Bastoni (Inter) indagato per prostituzione minorile. Le ultime news in diretta

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Il difensore dell’Inter, indagato per prostituzione minorile nell’ambito dell’inchiesta su una società di eventi che avrebbe organizzato serate 'all inclusive' per clienti vip a Milano, sarà ascoltato venerdì dai Pm milanesi. Intanto la ragazza, che avrebbe trascorso la notte tra il 9 e il 10 luglio 2020 con Bastoni, ha dichiarato agli inquirenti: "Non sono una prostituta, non mi sono prostituita e non ho preso soldi"

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L'indagine

Bastoni è indagato per prostituzione minorile nell'ambito dell'inchiesta coordinata dalla pm Rosaria Stagnaro e dall'aggiunta Bruna Albertini, su una società di eventi di Cinisello Balsamo che, secondo quella che è l'ipotesi investigativa, avrebbe organizzato serate 'all inclusive' per i clienti vip nei locali alla moda milanesi

Bastoni, venerdì l'interrogatorio dei Pm

L'incontro tra Bastoni e la 17enne sarebbe avvenuto dopo una delle serate organizzate dalla Ma.De. di Cinisello Balsamo, l'agenzia al centro dell'inchiesta per associazione per delinquere che vede indagati Alessio Salamone, Deborah Ronchi ed Emanuele Buttini. Bastoni sarà interrogato venerdì dalla pm Rosaria Stagnaro e dall'aggiunta Bruna Albertini, titolari dell'indagine con il Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza. Assistito dall'avvocato Salvatore Scuto, il calciatore dell'Inter e della Nazionale potrà anche decidere di avvalersi della facoltà di non rispondere

Bastoni indagato, ragazza agli inquirenti: "Non mi sono prostituita"

"Non sono una prostituta, non mi sono prostituita con Bastoni e non ho preso soldi". È quanto ha dichiarato, in sintesi, agli inquirenti la ragazza che, quando aveva 17 anni, avrebbe trascorso la notte tra il 9 e il 10 luglio 2020 con il difensore dell'Inter e della Nazionale Alessandro Bastoni, oggi indagato dalla Procura di Milano per prostituzione minorile (all'epoca il calciatore aveva 21 anni)

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