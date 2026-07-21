Lutto in casa Maurizio Sarri: è morto il papà Amerigo. Aveva 97 anni. È stato una figura di riferimento del ciclismo toscano nel dopoguerra. L'Atalanta si stringe nel dolore del proprio allenatore con un messaggio di cordoglio: "Il Presidente Antonio Percassi, il Co-Chairman Stephen Pagliuca, l'Amministratore Delegato Luca Percassi, i dirigenti, lo staff tecnico, i calciatori, tutti i dipendenti ed i collaboratori del Club, si stringono con affetto a Mister Sarri e alla sua famiglia"

Lutto per Maurizio Sarri. È morto all'età di 97 anni il papà Amerigo, storico protagonista del ciclismo toscano e figura di riferimento per il movimento delle due ruote del secondo dopoguerra. Corridore completo, Amerigo Sarri passò tra i dilettanti nel 1947 e conquistò oltre cinquanta affermazioni complessive e fu tra i protagonisti del periodo d’oro del sodalizio montevarchino nei primi anni Cinquanta. Le sue prestazioni gli valsero anche due convocazioni nella Nazionale italiana. Da professionista disputò soltanto tre gare, tra cui il prestigioso Giro di Lombardia del 1953.