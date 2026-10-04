Luciano Spalletti si confessa a Tuttosport a quasi un anno dal suo arrivo sulla panchina della Juventus: "Alla Juve alleni una mentalità: è la storia del calcio. È gioia, orgoglio e responsabilità: sono sentimenti che non mi lasciano mai solo. Siamo in competizione col nostro livello e non con gli altri. Il nostro club è sinonimo di eccellenza calcistica, per questo l’interesse nei nostri confronti è globale. Yildiz mi ricorda Kvara per le sue giocate"

Un fiume in piena Luciano Spalletti. A poco meno di un anno dal suo arrivo alla Juventus (il 31 ottobre 2025), l'allenatore bianconero ha concesso una lunga intervista a Tuttosport per ripercorrere la sua carriera e anche il momento che sta vivendo. Si parte del senso di appartenenza al mondo Juve: "Alla Juve alleni una mentalità: è la storia del calcio. Qui c’è la modalità Juventus: non è solo un’emozione impetuosa. È gioia, orgoglio e responsabilità: sono sentimenti che non mi lasciano mai solo. Non devi vivere solo di calcio, ma di Juventus. Siamo in competizione col nostro livello e non con gli altri. Il nostro club è sinonimo di eccellenza calcistica, per questo l’interesse nei nostri confronti è globale". Differenze profonde con le altre piazze che Spalletti si è trovato a guidare compresa quella azzurra: "Alla Roma ho allenato una tifoseria, a Napoli alleni una città. All’Inter una tradizione, in Nazionale un popolo". La Juventus vive una fase di cambiamento ma con un legame radicato a una proprietà centenaria: "E' in atto un cambiamento. Lo raccontano i nuovi vertici societari: la proprietà, però, resta la stessa ed è un bene. Ora abbiamo bisogno di maturazione e di tempo, va fatto qualche passo in linea con quello precedente. L’inizio non è stato felicissimo: c’è questa sconfitta col Sassuolo che fa male, ma siamo sulla buona strada. Vedo delle cose corrette per riprendere quel livello, quel ritmo e quel gioco di squadra che l’anno scorso abbiamo fatto vedere per diverso tempo". Vialli in campo, Lippi e Trapattoni in panchina, questi i riferimenti bianconeri di Spalletti che prova a spiegare quanto nel calcio di oggi conti un allenatore: "L’allenatore deve creare leggerezza, ma contano i calciatori che devono essere messi insieme e fatti pensare tutti allo stesso modo. Non bisogna fare una cruda somma dei singoli, ma tirar fuori qualcosa di extra da loro. La leggerezza, quella vera, nasce solo se hai lavorato e i momenti felici non riconosciuti diventano rimorsi"