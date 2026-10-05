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l'analisi

C'è un nuovo modo di arbitrare in Serie A

Michele Mastrogiacomo

Michele Mastrogiacomo

Ce lo dicono chiaramente i numeri messi a disposizione dalla Can e che noi abbiamo provato ad analizzare per voi. E che, uniti a quelli del tempo effettivo di gioco, notevolmente cresciuto, e a quelli della propositività di tutte le squadre, ci dicono che il modo in cui si giocano le partite in Serie A sta veramente cambiando

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