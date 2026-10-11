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il commento

Kevin De Bruyne ha ricominciato da dove aveva lasciato

Riccardo Gentile
©Getty

Doppietta al Frosinone, classe e leadership: tre reti nelle prime sei giornate, proprio come un anno fa, quando poi venne fermato da un infortunio. Con il belga a questo livello il Napoli si può godere anche Lang e Neres, titolari e convincenti dopo mesi difficili

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