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il commento

La Roma ha capito di aver aggiunto una nuova qualità tra le proprie caratteristiche

Paolo Assogna

L'espulsione di Malen costringe la Roma a cambiare partita, ma non ne scalfisce la solidità. A Como la squadra di Gasperini dimostra di saper soffrire e adattarsi, con una difesa impeccabile, un Dybala prezioso anche senza palla e un Gollini pronto a rispondere presente in attesa del ritorno di Svilar

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