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il protagonista

Daniel Maldini non è un centravanti

Valentino Della Casa

Con il gol segnato alla Juve, il giocatore sale già a quattro in campionato, radoppiando il rendimento di tutta la scorsa stagione. Il merito? Tornare a essere un trequartista e non più una punta. Con dei dati che lo premiano sotto tutti i punti di vista

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