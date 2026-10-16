Il Milan torna da Salisburgo con qualche certezza in più
Su tutte le qualità di Alphadjo Cisse, autore di una meravigliosa tripletta. Poi le risposte dei giocatori meno utilizzati fino a questo momento, come Tomori, Hutchinson e Jashari. Infine, una nuova consapevolezza tattica. Tutti elementi che ora Amorim dovrà essere bravo a mettere in campo anche nelle prossime partite, certamente più complicate di quella col Salisburgo
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