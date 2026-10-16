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il commento

Il Milan torna da Salisburgo con qualche certezza in più

Federico Zancan

Su tutte le qualità di Alphadjo Cisse, autore di una meravigliosa tripletta. Poi le risposte dei giocatori meno utilizzati fino a questo momento, come Tomori, Hutchinson e Jashari. Infine, una nuova consapevolezza tattica. Tutti elementi che ora Amorim dovrà essere bravo a mettere in campo anche nelle prossime partite, certamente più complicate di quella col Salisburgo

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