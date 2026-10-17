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la storia

Cent'anni di Filadlefia, che viva il Filadelfia

Nicola Roggero

Nicola Roggero
©Getty

Lo storico impianto del Torino, tornato casa degli allenamenti dei granata, compie 100 anni e le sue mura grondano di storia: bastarono pochi mesi per costruirlo, è diventato teatro di imprese del calcio quasi senza precedenti. Aveva un aspetto tipico, che non può né deve assolutamente perdere

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