In un anno di Spalletti alla Juve è cambiato ben poco

Una sconfitta netta, nel gioco e nell'atteggiamento, che ha fatto scattare qualche frizione tra Luciano Spalletti e Bremer, capitano e leader dello spogliatoio. Una situazione che, nei tempi e nei modi, rischia di far riemergere il 'fantasma' di Thiago Motta, che un anno e mezzo fa cominciava il suo declino sulla panchina bianconera