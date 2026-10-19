Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
l'analisi

In un anno di Spalletti alla Juve è cambiato ben poco

Giovanni Guardalà

Una sconfitta netta, nel gioco e nell'atteggiamento, che ha fatto scattare qualche frizione tra Luciano Spalletti e Bremer, capitano e leader dello spogliatoio. Una situazione che, nei tempi e nei modi, rischia di far riemergere il 'fantasma' di Thiago Motta, che un anno e mezzo fa cominciava il suo declino sulla panchina bianconera

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ