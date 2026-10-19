Dentro la crisi del Napoli di Allegri

Le cinque sconfitte in nove partite dimostrano che il Napoli stia vivendo una crisi con radici molto profonde: l'incubo di tre anni fa è ancora davanti agli occhi di tutti e Allegri ancora non è riuscito a trovare la chiave giusta. Quali sono i punti spinosi da risolvere, nel silenzio generale di De Laurentiis che per ora non fa rumore
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