Dentro la crisi del Napoli di Allegri

Le cinque sconfitte in nove partite dimostrano che il Napoli stia vivendo una crisi con radici molto profonde: l'incubo di tre anni fa è ancora davanti agli occhi di tutti e Allegri ancora non è riuscito a trovare la chiave giusta. Quali sono i punti spinosi da risolvere, nel silenzio generale di De Laurentiis che per ora non fa rumore