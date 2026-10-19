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il commento

Nessuno entra nella testa dei calciatori come Gasperini

Paolo Assogna

La vittoria sul Genoa è un segnale chiaro: Gasperini è riuscito nell'impresa di far sentire tutti coinvolti nel progetto Roma e ora contro lo Slovan arriva una partita fondamentale per il percorso in Champions. C'è ancora chi può fare il salto di qualità

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