Ecco Sky Sport Tech Show, il nuovo appuntamento dedicato all’analisi dei temi tecnico-tattici dell’ultima giornata di Serie A. Ogni lunedì, alle 17.45 (LIVE su Sky Sport 24 e disponibile anche On Demand), Marco Demicheli e Luca Mastrorilli guideranno gli spettatori alla scoperta degli episodi più significativi del weekend calcistico, attraverso immagini e approfondimenti, con il supporto delle voci dei protagonisti in campo. Guarda nel VIDEO sopra la prima puntata