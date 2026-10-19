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Nuovo Milan, vecchia Inter. Juve-Lazio e il Como: tutto su Sky Sport Tech Show

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Ecco Sky Sport Tech Show, il nuovo appuntamento dedicato all’analisi dei temi tecnico-tattici dell’ultima giornata di Serie A. Ogni lunedì, alle 17.45 (LIVE su Sky Sport 24 e disponibile anche On Demand), Marco Demicheli e Luca Mastrorilli guideranno gli spettatori alla scoperta degli episodi più significativi del weekend calcistico, attraverso immagini e approfondimenti, con il supporto delle voci dei protagonisti in campo. Guarda nel VIDEO sopra la prima puntata

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