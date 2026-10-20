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l'analisi

"Giocate come una famiglia": come cresce il Torino di Abate

Paolo Aghemo

Dietro alla seconda vittoria di fila dei granata, quella ottenuta con un netto 3-0 sul campo del Parma, c'è soprattutto una nuova identità che l'allenatore sta costruendo col lavoro, con le parole ma anche con l'esempio

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