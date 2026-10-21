Una delle evoluzioni tattiche dei nerazzurri in questa stagione è data dalla costante ricerca dello spazio da occupare guadagnando campo. Ciò permette all'Inter di portare più uomini vicini all'area di rigore, essere più pericolosa in zona gol, ma anche più efficace in fase di riconquista. Questo atteggiamento svincola i giocatori dall'essere inquadrati in ruoli e zone specifici, ma permette loro di attivare funzioni differenti a seconda della parte di campo che occupano e della situazione di gioco che si sviluppa