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90/10 Storie di Calcio "Batistuta e Firenze. Amore, lacrime e gol" su Sky

nuovo episodio

Da venerdì 23 ottobre (primo passaggio 18.45 su Sky Sport Uno), su Sky e in streaming su NOW, il nuovo episodio di "90-10 Storie di Calcio con Stefano Borghi: Batistuta e Firenze. Amore, lacrime e gol". Il racconto dell'argentino Gabriel Batistuta leggenda della Fiorentina: l'arrivo in Italia, i gol indimenticabili, la passione e l'amore per Firenze che lo hanno consacrato come uno dei più grandi bomber della storia viola. 

90/10, STORIE DI CALCIO

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