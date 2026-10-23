Da venerdì 23 ottobre (primo passaggio 18.45 su Sky Sport Uno), su Sky e in streaming su NOW, il nuovo episodio di "90-10 Storie di Calcio con Stefano Borghi: Batistuta e Firenze. Amore, lacrime e gol". Il racconto dell'argentino Gabriel Batistuta leggenda della Fiorentina: l'arrivo in Italia, i gol indimenticabili, la passione e l'amore per Firenze che lo hanno consacrato come uno dei più grandi bomber della storia viola.

90/10, STORIE DI CALCIO