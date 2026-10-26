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il commento

Milan, non tutte le emergenze vengono per nuocere

Manuele Baiocchini

Lo ha dimostrato la vittoria di Udine che, oltre a portare i rossoneri al terzo posto in classifica al pari della Roma, ha dato la possibilità a chi ha giocato meno di far vedere che possono essere importanti per i rossoneri. Anche se l'emergenza infermeria prosegue, anche in vista del derby: come la gestirà Amorim?

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