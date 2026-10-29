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il protagonista

Adesso Mbangula ha più gol che… nomi

Gianluigi Bagnulo

Ha segnato tre gol contro il Milan a San Siro: prima di lui ci era riuscito solo un certo Batistuta. Ma il filo con il Bologna, in realtà, è molto più lungo rispetto a una sola partita e comincia da un allenatore. Quello che, a sorpresa, l’ha lanciato nel calcio dei più grandi

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