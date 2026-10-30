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l'intervista

Jake La Furia: "Vivo il derby visceralmente. In questo Milan l'X Factor ce l'ha Moreira"

Emiliano Tomasini
©Getty

Il primo derby visto allo stadio, Van Basten tatuato sulla gamba, i ricordi con Ibrahimovic e la scaramanzia: Jake La Furia racconta il suo Milan tra aneddoti, rivalità con gli interisti e speranze per il futuro rossonero. La sua intervista a Sky Sport Insider in vista della sfida con l'Inter, in diretta su Sky Sport sabato alle 20:45

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