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Questo pazzo e imprevedibile derby da paura: giochiamo in anticipo Milan-Inter

Gianfranco Teotino

Gianfranco Teotino

Pronostici, aspettative, luoghi comuni: il derby di Milano (in diretta su Sky) sarà come sempre 'da paura'. L'ordine dei fattori non sempre dà vincente il più forte, ma chi parte sfavorito questa volta ha molto di più da temere

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