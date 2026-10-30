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l'intervista

Manica e Foster: "Il nuovo stadio di Milano sarà magico. Al centro le curve e i tifosi"

Silvia Vallini

Il nuovo Generali Stadium spiegato da chi l'ha pensato. David Manica e Norman Foster raccontano nel dettaglio qual è stata l'idea dietro al progetto della casa che sarà di Milan e Inter: dai materiali, alla forma, dalla diffusione del suono, alle luci. “Sarà qualcosa di speciale”

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