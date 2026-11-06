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Fabio Cannavaro: "Futuro? Cerco adrenalina e lavoro quotidiano"

sky unplugged

Nel video Fabio Cannavaro, ospite di Sky Calcio Unplugged, analizza il suo passato da allenatore e racconta come vede il suo futuro: "Il lavoro uotidiano per un allenatore ti dà l'adrenalina, lavorare come Ct io lo definisco 'ristretto' è come il caffè napoletano". E se dovesse arrivare una chiamata da un club di Serie A, Cannavaro ammette che ne discuterebbe con la Federcalcio uzbeka, per la quale ha un contratto da ct fino a ottobre 2027

SKY CALCIO UNPLUGGED EP.23, LA PUNTATA COMPLETA

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