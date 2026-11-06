Lo sport non si ferma mai nel Super Weekend di Sky Sport! La guida completa agli eventiguida tv
L'unico problema potrebbe essere scegliere da cosa iniziare. Il Super Weekend di Sky Sport sarà denso di eventi da seguire con il culmine della stagione di MotoGP al Gran Premio del Qatar, ma non solo. Serie A, calcio internazionale, tennis, basket, senza dimenticare la Formula 1. La guida agli eventi in diretta su Sky e in streaming su NOW
La programmazione del Super Weekend su Sky e NOW
Sabato 7 novembre
- ore 12.40: MotoGP, Gran Premio del Qatar, Qualifiche su Sky Sport MotoGP
- ore 12.40: Rugby, Nations Championship, Italia-Sud Africa su Sky Sport Uno
- ore 13.45: WSL, Manchester City-West Ham su Sky Sport 258
- ore 16.55: MotoGP, Gran Premio del Qatar, Sprint Race su Sky Sport MotoGP
- ore 18.30: Premier League, Nottingham Forest-Manchester City su Sky Sport Calcio
- ore 20.45: Serie A, Roma-Sassuolo su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251
Domenica 8 novembre
- ore 11.00: FIA WEC, 6 Hours of Monza 2026 su Sky Sport Max
- ore 12.00: Basket, Serie A, Trieste-Roma Basketball su Sky Sport Basket
- ore 15.00: Premier League, Sunderland-Chlesea su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K
- ore 15.00: Tennis, ATP1000 Parigi, Finale su Sky Sport Tennis
- ore 17.00: MotoGP, Gran Premio del Qatar, Gara su Sky Sport MotoGP
- ore 17.30: Premier League, Manchester United-Aston Villa su Sky Sport Max, Sky Sport 258
- ore 18.00: Serie A, Inter-Como su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251
- ore 18.00: Formula 1, Gran Premio di San Paolo, Gara su Sky Sport Formula 1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K
- ore 01.00: WTA Finals 2026, Siniakova/Townsend-Paolini/Errani su SKy Sport Tennis