Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover

Lo sport non si ferma mai nel Super Weekend di Sky Sport! La guida completa agli eventi

guida tv

L'unico problema potrebbe essere scegliere da cosa iniziare. Il Super Weekend di Sky Sport sarà denso di eventi da seguire con il culmine della stagione di MotoGP al Gran Premio del Qatar, ma non solo. Serie A, calcio internazionale, tennis, basket, senza dimenticare la Formula 1. La guida agli eventi in diretta su Sky e in streaming su NOW

La programmazione del Super Weekend su Sky e NOW

Sabato 7 novembre

  • ore 12.40: MotoGP, Gran Premio del Qatar, Qualifiche su Sky Sport MotoGP
  • ore 12.40: Rugby, Nations Championship, Italia-Sud Africa su Sky Sport Uno
  • ore 13.45: WSL, Manchester City-West Ham su Sky Sport 258
  • ore 16.55: MotoGP, Gran Premio del Qatar, Sprint Race su Sky Sport MotoGP
  • ore 18.30: Premier League, Nottingham Forest-Manchester City su Sky Sport Calcio
  • ore 20.45: Serie A, Roma-Sassuolo su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251

Domenica 8 novembre

  • ore 11.00: FIA WEC, 6 Hours of Monza 2026 su Sky Sport Max
  • ore 12.00: Basket, Serie A, Trieste-Roma Basketball su Sky Sport Basket
  • ore 15.00: Premier League, Sunderland-Chlesea su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K
  • ore 15.00: Tennis, ATP1000 Parigi, Finale su Sky Sport Tennis
  • ore 17.00: MotoGP, Gran Premio del Qatar, Gara su Sky Sport MotoGP
  • ore 17.30: Premier League, Manchester United-Aston Villa su Sky Sport Max, Sky Sport 258
  • ore 18.00: Serie A, Inter-Como su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251
  • ore 18.00: Formula 1, Gran Premio di San Paolo, Gara su Sky Sport Formula 1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K 
  • ore 01.00: WTA Finals 2026, Siniakova/Townsend-Paolini/Errani su SKy Sport Tennis

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Serie A: Altre Notizie

Dove vedere Venezia-Udinese

guida tv

La sfida che apre la 11^ giornata tra Venezia e Udinese si gioca oggi, venerdì 6 novembre alle...

Lo sport non si ferma mai nel Super Weekend di Sky

guida tv

L'unico problema potrebbe essere scegliere da cosa iniziare. Il Super Weekend di Sky Sport sarà...

Inter, Jones e Stones in gruppo: ok per il Como

INTER

Chivu può sorridere in vista del big match di domenica 8 novembre contro il Como. L'allenatore...

De Laurentiis a Castel Volturno con la squadra

napoli

Dopo il ko in Champions con il Porto e in vista del prossimo impegno di domenica contro la Lazio...

Il calendario dell’11^ giornata di Serie A

guida tv

Da venerdì 6 a domenica 8 novembre, l’undicesima giornata di Serie A, su Sky e in streaming su...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE