De Rossi: "Il Genoa mi sta dando tantissimo, sento l'amore della gente"
Da Ostia alla Genova rossoblù, quello che non mancherai mai a De Rossi è la passione, comun denominatore di una carriera partita dall'Anco Marzio, passata per l'Olympiastadion di Berlino e ora arrivata a Marassi. Dove il campione del mondo 2006 ha ritrovato quel rapporto viscerale coi propri tifosi che gli fa capire di essere ancora vivo. La sua intervista a Sky
Sky Sport Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider