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intervista

De Rossi: "Il Genoa mi sta dando tantissimo, sento l'amore della gente"

Redazione Sky Sport

Da Ostia alla Genova rossoblù, quello che non mancherai mai a De Rossi è la passione, comun denominatore di una carriera partita dall'Anco Marzio, passata per l'Olympiastadion di Berlino e ora arrivata a Marassi. Dove il campione del mondo 2006 ha ritrovato quel rapporto viscerale coi propri tifosi che gli fa capire di essere ancora vivo. La sua intervista a Sky

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