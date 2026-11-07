De Rossi: "Il Genoa mi sta dando tantissimo, sento l'amore della gente"

Da Ostia alla Genova rossoblù, quello che non mancherai mai a De Rossi è la passione, comun denominatore di una carriera partita dall'Anco Marzio, passata per l'Olympiastadion di Berlino e ora arrivata a Marassi. Dove il campione del mondo 2006 ha ritrovato quel rapporto viscerale coi propri tifosi che gli fa capire di essere ancora vivo. La sua intervista a Sky