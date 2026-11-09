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C'è tutto il Milan nel sorriso di Alphadjo Cisse

Peppe Di Stefano

Peppe Di Stefano

La squadra cresce e come modello può prendere un ragazzo che mai si sarebbe aspettato di cominciare così bene la stagione: Amorim sta dando forma a un gruppo che necessita però di cambiare ancora volto. In un mese arriveranno altre risposte fondamentali

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