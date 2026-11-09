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Milan, il paradosso di Ramos l’altruista: non segna ma serve. VIDEO ANALISI

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Gonzalo Ramos è il centravanti del Milan, non segna ma è lo stesso uno dei giocatori più importanti della squadra di Amorim. Come è possibile? Bucciantini usa in prestito un termine dalla pallanuoto, Di Canio cita una massima di Jimmy Floyd Hasselbaink (ex grande centravanti olandese del Chelsea), Marocchi fa un paragone con Kenneth Anderson (gigante svedese nel Bologna anni ’90). I numeri mostrati da Fabio Caressa a Sky Calcio Club dicono tutto… 

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