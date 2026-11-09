Alieu Njie è tutto ciò che la Fiorentina cercava

Tre gol consecutivi, due assist e la prima convocazione con la nazionale maggiore svedese: Alieu Njie sta vivendo un momento magico. Ma dietro l'esplosione del talento della Fiorentina ci sono una grande ambizione, il lavoro quotidiano e una storia di sacrifici, con la mamma come riferimento più importante. E una scelta precisa: Firenze, per trovare spazio e continuare a crescere