Alieu Njie è tutto ciò che la Fiorentina cercava
Tre gol consecutivi, due assist e la prima convocazione con la nazionale maggiore svedese: Alieu Njie sta vivendo un momento magico. Ma dietro l'esplosione del talento della Fiorentina ci sono una grande ambizione, il lavoro quotidiano e una storia di sacrifici, con la mamma come riferimento più importante. E una scelta precisa: Firenze, per trovare spazio e continuare a crescere
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