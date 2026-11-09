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il protagonista

Paul Mendy ha ribaltato il proprio destino

Emiliano Tomasini
©Getty

Arrivato dal Senegal per appena 15mila euro, il 19enne Paul Mendy ha bruciato le tappe fino a conquistare un posto nel Cagliari. Il lavoro con Fabio Pisacane, i gol in Primavera, il debutto da sogno in Serie A e ora anche la prima convocazione con il Senegal: la storia di un talento che ricorda Osimhen

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