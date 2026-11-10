Bove: "Ecco cosa ricordo dell'arresto cardiaco"

Edoardo Bove - in occasione dell'uscita del film documentario 'In un battito' che racconta il periodo successivo al 1° dicembre 2024, giorno in cui il centrocampisto si accasciò al suolo per un arresto cardiaco durante Fiorentina-Inter - è stato ospite a 'Sky Sport 24'. "Mi ricordo solo quando mi sono risvegliato. Oggi sono tranquillo, il calcio è al centro della mia vita, ma con una consapevolezza diversa" le parole del giocatore attualmente al Watford. Guarda il VIDEO con l'intervista di Gianluigi Bagnulo