Nuovo capitolo in vista delle elezioni per la presidenza della Federcalcio che sono fissate per il prossimo 14 dicembre. Adriano Galliani ha presentato ricorso al Tribunale Federale Nazionale della Figc contro la commissione che è incaricata di verificare le candidature voluta dal commissario Giovanni Malagò. Secondo quanto riportato dall'agenzia Ansa tra le basi del reclamo c'è la doppia firma del Genoa che in un primo momento aveva appoggiato Galliani e poi ha virato per Malagò, con una Pec di revoca e diffida. Se la firma del Genoa non dovesse valere per Malagò, il commissario perderebbe i requisiti per la candidabilità, non avendo le undici firme necessarie dei club di Serie A. Fonti federali chiariscono che la commissione non sostituisce il Segretario, Marco Brunelli, che resta l'unico ad avere potere di verifica. La commissione, istituita lo scorso 2 novembre e coordinata dal generale Parrinello, servirebbe a rendersi inattaccabile agli occhi del Coni che nel provvedimento di commissariamento aveva parlato di carenza di personale e di controlli.