Elezioni Figc, Galliani fa ricorso contro la commissione nominata da Malagòelezioni figc
Come riferito dall'Ansa, Adriano Galliani fa ricorso al Tribunale Federale Nazionale della Figc contro la commissione voluta dal commissario Giovanni Malagò, che dovrà verificare le candidature per la corsa alla presidenza della Federcalcio. Secondo l'Ansa tra le basi del reclamo ci sarebbe la doppia firma del Genoa: la prima per Galliani, che l’ha allegata alla sua candidatura, e poi per Malagò. Se la firma del Genoa non dovesse valere per Malagò, il commissario perderebbe i requisiti per la candidabilità
Nuovo capitolo in vista delle elezioni per la presidenza della Federcalcio che sono fissate per il prossimo 14 dicembre. Adriano Galliani ha presentato ricorso al Tribunale Federale Nazionale della Figc contro la commissione che è incaricata di verificare le candidature voluta dal commissario Giovanni Malagò. Secondo quanto riportato dall'agenzia Ansa tra le basi del reclamo c'è la doppia firma del Genoa che in un primo momento aveva appoggiato Galliani e poi ha virato per Malagò, con una Pec di revoca e diffida. Se la firma del Genoa non dovesse valere per Malagò, il commissario perderebbe i requisiti per la candidabilità, non avendo le undici firme necessarie dei club di Serie A. Fonti federali chiariscono che la commissione non sostituisce il Segretario, Marco Brunelli, che resta l'unico ad avere potere di verifica. La commissione, istituita lo scorso 2 novembre e coordinata dal generale Parrinello, servirebbe a rendersi inattaccabile agli occhi del Coni che nel provvedimento di commissariamento aveva parlato di carenza di personale e di controlli.
Le candidature vanno verificate entro il 14 novembre
La pubblicazione delle candidature deve avvenire entro il 14 novembre, a un mese dal voto. Il documento di 14 pagine, riportato dall'Ansa, evidenzia come "l'assemblea del 14 dicembre si svolgerebbe sulla base di una verifica compiuta da un organo incompetente e nominato da uno dei candidati". Secondo l'Ansa per l'avvocato Lattanzi, che stamattina si è dimesso dalla commissione agenti della Figc, "il pregiudizio per il ricorrente, privato del diritto di competere in condizioni di parità e di vedere verificata da un organo imparziale le candidature, non sarebbe riparabile ex post; quello per l'ordinamento federale sarebbe ancor più grave, rischiando di determinare un'elezione esposta a un nuovo annullamento, a pochi mesi da quello che ha condotto al commissariamento". "Il bilanciamento degli interessi - la tesi - depone in modo netto per l'accoglimento. Ed infatti la sospensione del provvedimento impugnato non arresta né ritarda la procedura elettorale: ne deriverebbe che la verifica delle candidature tornerebbe all'organo cui lo Statuto e il Regolamento elettorale la attribuiscono, il Segretario Generale, che può completarla e procedere alla pubblicazione nei termini statutari. La misura cautelare, in altri termini, non introduce alcun elemento di incertezza, ma ripristina la regola già vigente e conosciuta da tutti i candidati".