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El segna semper lü, Nikola Krstovic

Massimiliano Nebuloni

Massimiliano Nebuloni
©Getty

Maurizio Sarri lo apprezza dal primo giorno per gol e dedizione alla causa, così come i tifosi, che ne hanno fatto uno dei loro beniamini. Mancano però i gol dei compagni, che tra infortuni e rendimento al di sotto delle aspettative stanno faticando a riportare l'Atalanta ai piani alti della classifica

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