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l'analisi

Less is more: come Palladino ha rivoluzionato il Bologna

Valentino Della Casa
©Getty

Non è solo una questione di punti, gol segnati o gol subiti: questi dati anche solo in superficie evidenziano quanto sia cambiata la gestione da Tedesco a Palladino del Bologna. Ma in cosa si vede di più la mano del nuovo allenatore? Più nella qualità, che nella quantità

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