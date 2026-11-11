Prima della Serie A, della Nazionale e della Coppa del Mondo, c'era un campo a Ostia dove giocava un bambino biondo, il futuro centrocampista Daniele De Rossi . Quando è stato esonerato da allenatore della Roma, l'idolo giallorosso ha deciso di tornarci, comprando nel gennaio 2025 la squadra che rischiava di retrocedere e che invece, in 15 mesi della sua gestione, è arrivata in Serie C. Da questo ritorno a casa, a Ostia e al calcio lontano dai riflettori, è nata "Radici" , la docuserie prodotta da DDR Media e Damocle, in collaborazione con Sky, dal 19 novembre su Sky Primafila e in streaming su Now . "I calciatori dicono sempre 'il presidente non capisce niente, se invece comandassi io', si fa sempre il gioco di ruolo, per finta, io invece l'ho fatto in carne e ossa con i miei risparmi", scherza l'allenatore del Genoa. "Non mi piace rivedermi sullo schermo, mi vergogno un po', ma mi piace - racconta - che esca fuori la mia città e una parte di me che si conosce meno. Sul campo non ero mai imbarazzato, ma non ho mai cercato i riflettori. Non sono io il protagonista di Radici, ma la mia città e la sua squadra ". In sette episodi, la docuserie racconta la prima stagione del progetto dell'Ostiamare, con De Rossi coinvolto in prima persona in ogni dettaglio, dalla progettazione del nuovo stadio al design delle magliette.

De Rossi: "Al Genoa non voglio essere di passaggio"

Nel corso del suo intervento a Sky Sport per la presentazione di “Radici”, Daniele De Rossi ha parlato anche della sua esperienza in panchina con il Genoa e del momento difficile che pare superato: “E’ stato la parte di carriera che ricorderò per sempre, forse il momento calcisticamente più difficile della mia carriera. Alla Roma l’esonero arrivò per motivi contingenti, qui invece stavamo facendo risultati pessimi. Qualcosa stava mancando, qualcosa funzionava ma non arrivavano i risultati. Non ho risolto i problemi da solo, ma mi sono fatto aiutare dai protagonisti principali che sono i calciatori, il mio staff, ci siamo uniti ancora di più. Sono felice perché siamo momentaneamente -lo sottolineo- usciti da un periodo difficile. Il calcio ti presenta costantemente montagne russe. Col Milan è vero che abbiamo perso ma abbiamo perso bene tra virgolette, non lo meritavamo. Gli ultimi risultati tre o quattro settimane fa sembravano un’utopia. Ringrazio giocatori, staff e la mia società che mi ha dato fiducia e pazienza in un momento in cui altri club non ne avrebbero avuto. Si sono ricordati di quanto di buono abbiamo fatto l’anno scorso. Sono contento di essere uscito da un momento difficile e di essere l’allenatore del Genoa, sto proprio bene lì. Io sono appassionato di tifo e tifosi, anche le scelte calcistiche nella mia vita mi hanno portato ad andare dall’altra parte del mondo solo per vivere un’esperienza con una maglia addosso della squadra forse con il tifo più caldo del mondo (il Boca, ndr). Tutt’ora mi trovo in una realtà che a livello di tifosi è al top in assoluto in Europa. Sono passionale, non timbro il cartellino. Passo due ore con il magazziniere o la cameriera con lo stesso entusiasmo con cui passo il tempo con il capitano della squadra. Vivendola così, lì ti rendi conto che è una grande squadra gigante il Genoa, Genova è piena di genoani che te lo ricordano ogni secondo quanto amano il loro club, l’orgoglio di essere il primo club d’Italia. La struttura architettonica dello stadio e il calore dei tifosi.. non lo dico perché voglio fare il ruffiano ma domenica è venuto Diego Moreira e ha detto non ho mai visto una cosa del genere qui in Italia. È una realtà di cui si accorgono anche i nostri avversari. È diverso da tanti posti, perché lo stadio è vicino ma perché loro sono tanto dentro alla partita e al Genoa e te lo ricordano in ogni istante. E soprattutto allo stadio c’è l’esplosione finale di quello che è il loro amore e io me lo voglio godere. Non voglio essere uno di passaggio ed essere impermeabile a tutto questo amore”.