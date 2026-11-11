Commissione candidature, il chiarimento di Malagò

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Elezioni Figc, lettera di chiarimenti di Malagò a Buonfiglio su Commissione candidature

elezioni figc

Il Commissario della Figc (e candidato presidente) Malagò ha risposto con una lettera alla richiesta di chiarimenti del presidente del Coni in merito alla Commissione candidature per le elezioni presidenziali: "E' stata istituita nel rispetto dello statuto, al solo fine di supportare operativamente il Segretario Generale Brunelli nella verifica preventiva dei documenti, senza l’assunzione di alcuna determinazione sulle candidature stesse"

E’ arrivata la risposta di Giovanni Malagò al presidente del Coni Buonfiglio, che chiedeva chiarimenti sulla commissione di verifica candidature alla presidenza federale istituita dallo stesso Malagò il 2 novembre. Nella lettera si legge che tale commissione, il cui coordinamento è stato affidato come concordato al generale Vincenzo Parrinello, è stata istituita nel rispetto dello statuto, al solo fine di supportare operativamente il Segretario Generale Brunelli nella verifica preventiva dei documenti, senza l’assunzione di alcuna determinazione sulle candidature stesse. Quindi si sarebbe trattato di un affiancamento e non di una sostituzione. Ricordiamo che venerdì il Tribunale Federale sarà chiamato ad esprimersi sulla legittimità della stessa Commissione dopo aver ascoltato Malagò e Galliani. Il termine per la pubblicazione delle candidature scade sabato.

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