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Infortunio Nuno Tavares e Sutalo, le condizioni dei giocatori della Lazio

Serie A

La squadra prima in classifica e imbattuta deve fare i conti con gli infortuni di Sutalo e Tavares. Entrambi hanno subito una lesione che li terrà fuori almeno tre settimane. Indisponibili nella gara di campionato contro il Lecce, dopo la sosta, potrebbero tornare per la sfida del 28 novembre contro il Torino 

LE ULTIME DAL CAMPO

Gattuso, dopo la sosta per le nazionali, dovrà inventare per la sua Lazio una difesa per metà nuova perché non avrà a disposizione né Sutalo, né Nuno Tavares, infortunati nell’ultima gara di campionato pareggiata contro il Napoli. 

 

Sutalo e Tavares, stop di circa 3 settimane

Entrambi i difensori della Lazio hanno riportato una lesione muscolare ai flessori della coscia. I tempi di recupero esatti saranno stabiliti fra qualche giorno, quando saranno completati tutti gli esami clinici. Ma per entrambi già da ora si può ipotizzare uno stop intorno ai 20 giorni. 

 

Quali partite salteranno

Salteranno sicuramente le seguenti partite:

• Lazio-Lecce – 12 giornata (21 novembre)

• Torino-Lazio – 13 giornata (28 novembre)

• Lazio-Atalanta - 14 giornata (6 dicembre)

Per  entrambi l’obiettivo potrebbe essere il ritorno in campo per il derby del 13 dicembre

 

Chi li sostituirà? Le prime ipotesi

Per quanto riguarda Nuno Tavares, al suo posto si candida per una maglia sulla fascia sinistra lo spagnolo Pedraza, arrivato quest’estate dal Villarreal e che fin qui ha giocato 322 minuti tra campionato e Coppa Italia. Per quanto riguarda il ruolo di centrale difensivo, per sostituire Sutalo sono in corsa Diogo Leite e l’olandese Doekhi.

 

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