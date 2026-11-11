Momenti di paura ma per fortuna senza conseguenze per Robert Sanchez , lunedì pomeriggio, sul circuito tedesco del Nurburgring : il portiere 28enne del Como ha infatti avuto un incidente in pista mentre era alla guida di una Ferrari , è andato a sbattere contro alcune barriere danneggiando la parte anteriore della vettura, da cui è uscito comunque illeso e con le sue gambe . A riportare la notizia dell’incidente è la stampa inglese, che pubblica anche alcune foto dell’auto danneggiata, una Ferrari 488 Challenge Evo, del valore di oltre 300mila euro. A provocare l’incidente, a detta di alcuni testimoni, sarebbe stata l’eccessiva velocità (circa 100 km all’ora) con cui Sanchez ha affrontato una curva. Sul circuito del Nurburgring avvenne il celebre incidente a Niki Lauda nel 1976.

"Troppo forte in curva, è sceso a raccogliere i pezzi"

Secondo quanto ha raccontato a The Sun un testimone, anche in lui in pista con un’altra vettura, alla base dell’incidente di Sanchez ci sarebbe l’eccessiva velocità in curva: "Ha sbattuto in curva e la pista è stata subito chiusa, ha accelerato troppo finendo contro le barriere. I pezzi sono andati su tutta la pista, lui è uscito come se nulla fosse successo e ha cominciato a raccogliere i pezzi rotti, insieme ad altri suoi amici che erano dietro di lui e si sono fermati, ancora con il casco addosso. Non sembrava per niente scosso da quanto accaduto, ci siamo resi conto che era lui solo dopo aver visto che aveva il suo nome scritto sul lato della macchina". L’incidente si è verificato durante una giornata-evento, organizzata da un tour operator del settore, in cui è possibile per chiunque pagare e guidare la propria auto su diversi circuiti.