Robert Sanchez (Como), incidente su una Ferrari al Nurburgring: come stacomo
Secondo la stampa inglese, il portiere del Como (in prestito quest'anno dal Chelsea) è uscito illeso dopo aver sbattuto contro le barriere del circuito tedesco del Nurburgring: Robert Sanchez avrebbe danneggiato la parte anteriore di una Ferrari da oltre 300mila euro. L’incidente sarebbe avvenuto nel primo pomeriggio di lunedì, in Inghilterra hanno pubblicato anche foto delle vettura danneggiata
Momenti di paura ma per fortuna senza conseguenze per Robert Sanchez, lunedì pomeriggio, sul circuito tedesco del Nurburgring: il portiere 28enne del Como ha infatti avuto un incidente in pista mentre era alla guida di una Ferrari, è andato a sbattere contro alcune barriere danneggiando la parte anteriore della vettura, da cui è uscito comunque illeso e con le sue gambe. A riportare la notizia dell’incidente è la stampa inglese, che pubblica anche alcune foto dell’auto danneggiata, una Ferrari 488 Challenge Evo, del valore di oltre 300mila euro. A provocare l’incidente, a detta di alcuni testimoni, sarebbe stata l’eccessiva velocità (circa 100 km all’ora) con cui Sanchez ha affrontato una curva. Sul circuito del Nurburgring avvenne il celebre incidente a Niki Lauda nel 1976.
Sanchez, il calcio e la passione per i motori
Sul profilo Instagram di Robert Sanchez, sono tante le foto che lo ritraggono sul campo da calcio, quest’anno con indossa la maglia del Como, in passato con quella del Chelsea, il club che è ancora proprietario del cartellino dello spagnolo, e che l’ha mandato in prestito in Serie A. Ma sui social Sanchez non nasconde quella che è anche un’altra sua passione: quella per i motori. Foto a bordo di automobili di grande valore, alcune appartenenti alla sua collezione. Oppure in pista, come questa estate, quando è andato sul circuito di Silvestone per il Gran Premio di Formula 1 insieme all’ex compagno ai Blues Estevao.
"Troppo forte in curva, è sceso a raccogliere i pezzi"
Secondo quanto ha raccontato a The Sun un testimone, anche in lui in pista con un’altra vettura, alla base dell’incidente di Sanchez ci sarebbe l’eccessiva velocità in curva: "Ha sbattuto in curva e la pista è stata subito chiusa, ha accelerato troppo finendo contro le barriere. I pezzi sono andati su tutta la pista, lui è uscito come se nulla fosse successo e ha cominciato a raccogliere i pezzi rotti, insieme ad altri suoi amici che erano dietro di lui e si sono fermati, ancora con il casco addosso. Non sembrava per niente scosso da quanto accaduto, ci siamo resi conto che era lui solo dopo aver visto che aveva il suo nome scritto sul lato della macchina". L’incidente si è verificato durante una giornata-evento, organizzata da un tour operator del settore, in cui è possibile per chiunque pagare e guidare la propria auto su diversi circuiti.