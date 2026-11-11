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Il futuro di Samuel Wiafe è già qui

Emiliano Tomasini
©Getty

"In futuro sentirete parlare di Wiafe": Daniele De Rossi non ha dubbi sul talento del centrocampista classe 2008, arrivato al Genoa dopo una rapida crescita nel Modena. Oggi Samuel gioca in Serie A e dimostra di poterci stare. E forse, allora, è già il momento di accorgersi di lui

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