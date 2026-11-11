Come cambierà la Juventus con il ritorno di Yildiz

Il numero 10 della Juventus, fermo dall’estate con appena 69 minuti in gare ufficiali, torna a vedere il campo. Spalletti ha gestito l’emergenza con Alajbegovic e Boga e lo aspetta senza fretta, mentre la Turchia dovrà farne a meno fino al 2027. Cosa porterà in più ai bianconeri
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