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l'analisi

Come cambierà la Juventus con il ritorno di Yildiz

Francesco Cosatti

Francesco Cosatti
©Ansa

Il numero 10 della Juventus, fermo dall’estate con appena 69 minuti in gare ufficiali, torna a vedere il campo. Spalletti ha gestito l’emergenza con Alajbegovic e Boga e lo aspetta senza fretta, mentre la Turchia dovrà farne a meno fino al 2027. Cosa porterà in più ai bianconeri

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