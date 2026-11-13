Sarà il segretario generale Brunelli a validare le candidature alla presidenza della Figc. Questo l’esito dell’udienza presso il Tribunale Federale Nazionale. Il legale di Giovanni Malagò ha fatto presente che con l’istituzione della commissione di verifica candidature non si disponeva alcun trasferimento di competenze, né provvisorio, né temporaneo, né tantomeno definitivo. La commissione, dunque, doveva solo affiancare e non sostituire il segretario. Prendendo atto di ciò - e quindi del fatto che tale competenza resterà al segretario generale come da statuto - l’avvocato di Galliani si è detto pienamente soddisfatto e a questo punto il tribunale ha dichiarato il non luogo a procedere. La decisione di Brunelli dovrà arrivare entro sabato sera. Sul tavolo la questione della doppia firma del Genoa. Ricordiamo che Malagò ha dalla sua la maggioranza minima della Serie A: ossia 11 firme su 20