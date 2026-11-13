Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover

Sarà il segretario generale Brunelli a validare le candidature alla presidenza della Figc

elezioni figc

Il legale di Adriano Galliani ritira il ricorso dopo un chiarimento con l'avvocato di Giovanni Malagò. Entro domani (sabato) il segretario generale della Figc Marco Brunelli procederà alla pubblicazione delle candidature. 

Sarà il segretario generale Brunelli a validare le candidature alla presidenza della Figc. Questo l’esito dell’udienza presso il Tribunale Federale Nazionale. Il legale di Giovanni Malagò ha fatto presente che con l’istituzione della commissione di verifica candidature non si disponeva alcun trasferimento di competenze, né provvisorio, né temporaneo, né tantomeno definitivo. La commissione, dunque, doveva solo affiancare e non sostituire il segretario. Prendendo atto di ciò - e quindi del fatto che tale competenza resterà al segretario generale come da statuto - l’avvocato di Galliani si è detto pienamente soddisfatto e a questo punto il tribunale ha dichiarato il non luogo a procedere. La decisione di Brunelli dovrà arrivare entro sabato sera. Sul tavolo la questione della doppia firma del Genoa. Ricordiamo che Malagò ha dalla sua la maggioranza minima della Serie A: ossia 11 firme su 20

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Serie A: Altre Notizie

RedBird lancia Milan Sports & Entertainment

milan

RedBird ha lanciato oggi Milan Sports & Entertainment (“MSE”), holding che riunirà gli...

Lautaro: "Sto recuperando, torno presto"

inter

Lautaro, ai box da Inter-Bruges dello scorso 13 ottobre a causa di un infortunio muscolare ai...

Fabregas guarda tre partite in contemporanea. FOTO

SUI SOCIAL

La Serie A è ferma per la sosta, ma i giocatori del Como continuano a essere impegnati con le...

Carlos Augusto, sempre più vicino il rinnovo

inter

La trattativa tra il club nerazzurro e il brasiliano è alle battute finali: si sta lavorando sui...

D’Aversa: "La squadra ha qualità ma serve voglia"

sassuolo

Nel VIDEO le prime parole del nuovo allenatore del Sassuolo, che debutterà domenica 22 in casa...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE