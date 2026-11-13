Il difensore rossonero - in occasione di un evento organizzato da Fondazione Milan per un progetto che aiuta i ragazzi con disabilità che giocano a calcio seduto- ha parlato dei tempi di recupero dal suo infortunio: "Sono al lavoro per recuperare. Voglio tornare in campo stando bene. Potrei rientrare in gruppo a gennaio. La squadra può fare una stagione importante. Buon inizio in Italia, meno in Europa". Nel VIDEO l'intervista realizzata da Manuele Baiocchini

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