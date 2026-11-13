Nel 24º episodio di Sky Calcio Unplugged, ospite l’ex dirigente del Milan, che ha parlato per la prima volta dopo la fine della sua esperienza in rossonero. A Gianluca Di Marzio, Stefano Borghi e Valerio Spinella (Fayna) ha raccontato diversi aneddoti: sulla qualificazione in Champions fallita all’ultimo nella scorsa stagione; sulle responsabilità sue, di Allegri e della società; sugli acquisti già preparati per quest’anno; su Leao, Ibra e Modric. E molto altro... SKY CALCIO UNPLUGGED EP. 24: PUNTATA COMPLETA

L’esperienza al Milan finita malamente, con la qualificazione in Champions sfumata all’ultima giornata della scorsa stagione. La chiusura del rapporto con i rossoneri, di cui è stato direttore sportivo soltanto per un anno. E poi i rimpianti per quello che si poteva fare di meglio, gli acquisti già ‘prenotati’ per questa stagione, i retroscena su Modric, Ibrahimovic, i giudizi su Leao. Igli Tare è tornato a parlare, è la prima volta che lo fa ufficialmente da quando si è chiusa la sua avventura al Milan, e ha scelto di farlo a Sky Calcio Unplugged, il videopodcast di Sky condotto da Gianluca Di Marzio, Stefano Borghi e Valerio Spinella in arte Fayna.

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Tare, la Champions mancata e l’addio al Milan L’avventura di Tare al Milan si è chiusa dopo l’obiettivo Champions fallito all’ultima giornata della scorsa stagione, certificato dalla sconfitta a San Siro contro il Cagliari. Un tonfo che ha provocato l’esonero dello stesso Tare, di Allegri, Moncada e Furlani. "La ferita di non essere andati in Champions è ancora enorme -ha raccontato il dirigente ed ex attaccante albanese a Sky Calcio Unplugged- Dal primo giorno al Milan mi sono messo in discussione anche per la tipologia di contratto. Venire per arrivare in Champions come obiettivo, voleva dire non aver capito dov’ero arrivato. Il dispiacere è di non aver capito, da parte di chi guida la società, cosa serve per dare il tempo alle persone, cosa che invece adesso stanno facendo. Servono diverse sessioni di mercato per arrivare al risultato di una squadra competitiva per vincere. Abbiamo fatto un lavoro importante l’estate scorsa: abbiamo venduto per tanto e portato dieci giocatori nuovi, poi serve tempo, prima di tutto per creare un gruppo che ha fame di vincere. Fino a inizio aprile eravamo un gruppo, con delle difficoltà, ma eravamo sempre primi o secondi. Poi nelle ultime dieci giornate abbiamo avuto un crollo mentale dovuto anche ad altre dinamiche che non voglio nominare adesso e che hanno inciso. Dinamiche esterne alla squadra ma un po’ di colpa l’abbiamo anche noi: io per primo, insieme ad Allegri, dovevamo essere un po’ più attenti a certe dinamiche ed essere più presenti con la squadra per portare quel risultato finale. Non parlo di isolare ma di fare gruppo tutti insieme, dare serenità lo dimostri nel momento di difficoltà. L’addio dopo soltanto un anno? Io avrei chiesto una tavola rotonda dove sedersi tutti insieme e analizzare le cose, e poi mi potevano anche dire no grazie lo stesso. Ma rispetto la scelta che hanno fatto, l’ho accettato, anche se con grande dispiacere. Le cose potevano andare meglio ma resterò sempre tifoso del Milan, anche dopo un’esperienza del genere".

Tare su Leao: "Calcio non era più una sua priorità" Tare ha affrontato anche l’argomento Leao, passato in estate al Galatasaray: "Rafa lo conoscevo da fuori, quando ho avuto possibilità di conoscerlo da dentro di persona, ho capito che è un ragazzo straordinario, a cui ho voluto veramente bene. Però lui è quel giocatore da cui tutti ci aspettavamo qualcosa in più. Penso che per lui il calcio non era più una priorità. La sua vita un po’ fuori dal calcio: la musica, la moda… Ma non ho mai messo in dubbio la sua appartenenza verso il Milan. Amava giocare per il Milan e soffriva quando non rendeva, ha avuto anche problemi fisici e ha sempre giocato col freno tirato. Ho cercato di avere con lui colloqui individuali, più che con altri, e ogni volta uscivo con una sensazione positiva. Percepivo che lui ma voleva ma a volte volere non basta".

Tare e il rapporto con Cardinale Notevole anche quando Tare ha raccontato quello che è stato il suo rapporto con Gerry Cardinale, il proprietario del Milan e numero uno di RedBIrd, ora molto più presente con la squadra rispetto alla gestione di un anno fa: "Mi ricordo quando c'era la trattativa per Jashari, io ero appena atterrato a Roma in aereo e mi ha fatto molto piacere una sua telefonata perché voleva capire cosa stava accadendo su quella trattativa. Gli ho spiegato tutte le dinamiche e mi ha detto disse 'se devi spendere qualche soldo in più fammi sapere che io ci sono'. Poi durante quel percorso io non ho mai avuto la possibilità di poter parlare con lui, anche volutamente perché sopra di me c'erano altre persone che non ho mai voluto scavalcare per avere un rapporto diretto con lui. E la possibilità di un confronto avrebbe aiutato tutti quanti non solo me perché confrontandosi e mettendo sul tavolo tutte le problematiche e le dinamiche potevamo risolvere le cose molto prima. Penso che per lui è un’esperienza nuova, ha avuto esperienze negli altri sport in America, adesso ha fatto una cosa importante, prendendosi delle responsabilità importanti e mettendoci la faccia. Ora è presente, avrei preferito avere quella presenza quando c'ero io, perché sarebbe stato molto utile, ma meglio tardi che mai per il Milan. E per lui questo è un percorso che, nel bene e nel male, prenderà delle responsabilità. Penso che al primo posto per lui c’è il bene del Milan".

Tare e il rapporto con Ibrahimovic Un capitolo del suo intervento a Sky Calcio Unplugged Tare lo ha dedicato anche al rapporto con Zlatan Ibrahimovic: "Penso di avere un carattere molto simile a Ibra, è una persona molto diretta, molto lo soffrono ma io no. Nell’anno in cui abbiamo lavorato insieme non ho mai avuto la sensazione che mi mancasse di rispetto e così io nei suoi confronti. Ho cercato anche di coinvolgerlo, a fine partita gli dicevo di entrare nello spogliatoio quando era titubante o sulle sue. È molto legato al Milan, lo sente suo in tutti i sensi. Ha intrapreso un percorso nuovo, un conto è essere giocatore un altro il grande dirigente di un club. Se lo vuole fare per davvero, penso abbia le capacità e facendo esperienza può imparare. Ho imparato che la carriera da giocatore è una cosa, da dirigente un’altra. Devi imparare e partire da zero, anche subendo tante cose, ingoiare e aspettare. Ma non ho mai capito se lui vuole fare veramente questo o altro. È una decisione sua".

Tare e gli acquisti prenotati: da Doumbia a Goretska Non è mancata una domanda sul mercato del suo periodo al Milan, e su quegli acquisti che il dirigente albanese -poi allontanato dal club- aveva già bloccato per la stagione 2026/2027: "Gila e Gonçalo Ramos, è vero. Avevo in mente di prendere anche Doumbia, che poi è andato allo Sporting. Era il mio giocatore preferito e volevo portarlo a tutti i costi al Milan, aspettavo solo di avere chiarezza sulla programmazione futura ma avevamo già discusso di lui già dopo il mercato di gennaio come progetto di un giocatore fondamentale. Avevo bloccato cinque giocatori: Gila, Ramos, Doumbia appunto. E poi anche Valdepenas che è andato alla Fiorentina: doveva venire per avere un mix tra giovani con un futuro importante e giocatori pronti. E il quinto che avevo bloccato era Goretzka".

Tare su Pulisic: "Mi aspettavo più leadership" "Al Milan la sensazione che ho un po’ avuto all'inizio è che mancasse la leadership. Oltre all’arrivo di Modric, doveva venire anche Xhaka, capitano del Bayer Leverkusen, per portare dentro al gruppo questi due giocatori veri, con delle caratteristiche importanti che potevano guidare un gruppo. Xhaka non è arrivato, è arrivato Luka che ha un altro modo di essere leader, è più silenzioso con il suo atteggiamento in campo e fuori dallo spogliatoio. Ho avuto modo di conoscere Maignan, un ragazzo straordinario che tiene tanto alla maglia del Milan. O anche Gabbia, un ragazzo straordinario che vive per questo club. Anche Rabiot era un giocatore la cui esperienza parlava da sè. Il grande dispiacere è che mi aspettavo di più da Pulisic a livello di responsabilità, di leadership perché è un giocatore di grande livello, che ha qualità indiscutibili ma in termini di rendimento sono successe cose che non avevo mai vissuto nella mia carriera. Poi un attaccante i cui numeri parlavano da soli come Gimenez per un anno intero non è riuscito a segnare un gol. Poi è capitato che Pulisic per sei mesi non ha segnato un gol dopo una prima parte di stagione devastante. E poi Leao… Sono successe situazioni che capitano nel mondo calcio, che non segni qualche mese ma così a lungo ha inciso anche nel rendimento finale della squadra. E perdere una partita come quella con il Cagliari, in quel modo…è stata la partita più brutta della mia vita: la sensazione e il dispiacere che ho sentito allo stadio non me lo scorderò mai".