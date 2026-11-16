L'ex centrocampista brasiliano è morto a San Paolo. Campione del mondo con il Brasile nel 1958, in rossonero conquistò lo scudetto 1961/62 e la prima storica Coppa dei Campioni nel 1963.

È morto a 94 anni Dino Sani, ex centrocampista della nazionale brasiliana e del Milan. Il decesso è avvenuto domenica 15 novembre a San Paolo, la città in cui era nato il 23 maggio 1932. La notizia è stata confermata dalla Federcalcio brasiliana e dal San Paolo.

Dino Sani, la carriera e gli anni al Milan

La carriera di Sani in Brasile è scandita dalla parentesi al San Paolo con cui disputò 324 partite, segnando 113 gol e vincendo il campionato statale del 1957. Lasciato il Brasile, giocò nel Boca Juniors tra il 1960 e il 1961 per poi trasferirsi in Italia. Al Milan arrivò nel corso della stagione 1961/62, occupando il posto da straniero liberato dalla partenza di Jimmy Greaves. Con i rossoneri totalizzò 78 presenze e 20 gol in tutte le competizioni. Nella prima stagione in Italia vinse lo scudetto, mentre nell'annata successiva conquistò la Coppa dei Campioni. Per il Milan era la prima storica vittoria in Europa, battendo il Benfica 2-1 nella finale di Wembley. Sani scese in campo da titolare. Nel 1965 rientrò in Brasile e giocò nel Corinthians fino al ritiro, nel 1968. L'anno seguente iniziò ad allenare. Guidò, tra le altre, Corinthians, Internacional, Palmeiras, Flamengo, Boca Juniors, Peñarol e Grêmio. Con l'Internacional vinse tre campionati statali consecutivi tra il 1971 e il 1973.

Dino Sani, il Mondiale 1958 con il Brasile

Sani faceva parte della nazionale che nel 1958, in Svezia, conquistò il primo Mondiale della storia del Brasile. Il ct Vicente Feola lo schierò dall'inizio nelle prime due partite del torneo: il 3-0 contro l'Austria e lo 0-0 contro l'Inghilterra. Un problema muscolare lo escluse dalle gare successive e nel suo ruolo giocò Zito. Con la nazionale brasiliana Sani disputò complessivamente 24 partite, con un bilancio di 16 vittorie, quattro pareggi e quattro sconfitte, segnando 4 gol. Oltre al Mondiale, con il Brasile vinse la Taça Oswaldo Cruz nel 1958, la Taça Bernardo O'Higgins nel 1959 e la Copa Roca nel 1960.