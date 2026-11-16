Elezioni Figc, Galliani rinuncia a ricorso contro la candidatura di Malagò

Adriano Galliani ha deciso di non ricorrere contro l’ammissione della candidatura di Giovanni Malagò alla carica di presidente della Figc. La decisione di rinunciare al ricorso – si legge nel comunicato dell’avvocato Lattanzi, legale di Galliani – "è determinata dalla convinzione che il contenzioso potrebbe generare tensioni e strumentalizzazioni nel percorso elettorale, mentre il sistema calcio ha bisogno di recuperare credibilità, serenità e compattezza". Si precisa anche che comunque c’è consapevolezza del fatto che conteggiare la firma del Genoa a sostegno di Malagò, nonostante prima avesse firmato per lui, "costituisce un pericoloso precedente". Ricordiamo che la Procura Federale ha comunque facoltà di presentare ricorso entro sabato 21 novembre. Le elezioni sono in programma il 14 dicembre prossimo.