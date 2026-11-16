Accertamenti per Mike Maignan, dopo il problema all'anca avuto durante Francia-Turchia di Nations League. Il portiere del Milan e della nazionale transalpina si era fermato nel primo tempo e non era rientrato in campo per la ripresa. Da valutare il recupero di Maignan in vista della sfida tra Milan e Frosinone di domenica 22 novembre. Aggiornamenti dall'infermeria anche per Tomori, Loftus-Cheek e Pavlovic