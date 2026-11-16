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Maignan, accertamenti all'anca dopo l'infortunio con la Francia

milan

Accertamenti per Mike Maignan, dopo il problema all'anca avuto durante Francia-Turchia di Nations League. Il portiere del Milan e della nazionale transalpina si era fermato nel primo tempo e non era rientrato in campo per la ripresa. Da valutare il recupero di Maignan in vista della sfida tra Milan e Frosinone di domenica 22 novembre. Aggiornamenti dall'infermeria anche per Tomori, Loftus-Cheek e Pavlovic

Nella giornata di martedì 17 novembre Mike Maignan sarà sottoposto ad accertamenti, dopo il problema all'anca avuto nella partita di Nations League con la Nazionale francese contro la Turchia. Il portiere era stato costretto a fermarsi nel primo tempo del match di Bordeaux: bloccato da un dolore all'anca, non era riuscito a rientrare in campo dopo l'intervallo. Il Milan tornerà in campo domenica 22 novembre alle 18, impegnato a San Siro contro il Frosinone.

La situazione degli altri infortunati

In casa Milan occhi puntati anche su Tomori, Loftus-Cheek e Pavlovic. I primi due si sottoporranno nella giornata di oggi, lunedì 16 novembre, a controlli strumentali per capire l'evoluzione dei loro infortuni muscolari. Il difensore aspetta l'ok per tornare ad allenarsi in gruppo e quindi essere disponibile per la partita contro il Frosinone. Il centrocampista invece è un po' più indietro e rientrerà qualche giorno dopo. Si punta a recuperarlo per la partita contro il Cagliari. Pavlovic invece continua a soffrire di un problema ai reni e sarà valutato giorno dopo giorno. Possibile, anche per lui, il recupero per la partita contro il Frosinone.

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