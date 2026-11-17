Problema alla tibia per l'attaccante azzurro che si sta sottoponendo a nuovi esami per capire l'entità dell'infortunio. I tempi di recupero, secondo le prime informazioni, dovrebbero comunque essere di circa due mesi. Kean è ai box da inizio ottobre. Le ultime news

Moise Kean ancora fermo ai box. L'attaccante azzurro, fermo da inizio ottobre, ha accusato un nuovo problema alla tibia durante l'allenamento. Come si legge nel comunicato del Club, Kean si sta sottoponendo a ulteriori esami per capire l'entità dell'infortunio e i conseguenti tempi di recupero. La punta del Como e della Nazionale dovrebbe stare fermo per circa altri due mesi, secondo le prime news. Ma si attende l'esito degli accertamenti per avere un quadro più chiaro. Arrivato a fine della sessione di mercato dalla Fiorentina, Kean ha vissuto un inizio di stagione molto complicato, solo 4 le presenze con il club allenato da Fabregas. L'ultimo infortunio in Nazionale nella partita di andata contro la Francia in Nations League lo scorso 2 ottobre.