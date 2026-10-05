l'intervista
Pisacane: "Cresco il Cagliari attraverso l'empatia e il senso di appartenenza"
L'avvio di questo campionato ha messo il Cagliari in primo piano: la squadra di Pisacane fa punti e subisce pochissimi gol. “Al mio gruppo so cosa chiedere”, dice Fabio Piscane. Il rapporto con il gruppo? “Un calciatore è molto più attento all'empatia rispetto a quando giocavo io”
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky Sport Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi